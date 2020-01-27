Власти Новосибирска ввели режим ЧС из-за снегопадов

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" в связи с тем, что в декабре 2019 года и январе текущего года осадков выпало сверх нормативов. К тому же обильные снегопады продолжаются.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности горадминистрации. Мэр Анатолий Локоть подписал решение.

Отмечено, что это позволит обеспечить бесперебойную круглосуточную эксплуатацию техники предприятий дорожно-эксплуатационного комплекса, а также привлечь дополнительную технику для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий.

"Дополнительная техника будет организована для уборки и вывоза снега с мест, невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения", - говорится в официальном сообщении.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, уборка снега в городе ведется в круглосуточном режиме, в две смены. В среднем за сутки с дорог вывозят по 15 тысяч кубометров снега. В дневную смену работают свыше 180 единиц техники.

Между тем, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 января и ночью 28 января в Новосибирской области ожидается мокрый снег, продолжительные метели, местами гололедные явления, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25-27 метров в секунду, на дорогах - сильные заносы, гололед.

В МСЧ предупреждают, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровель со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

Из-за неустойчивых погодных явлений возможно образование наледи, сосулек на жилых и административных зданиях.