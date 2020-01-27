На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей

В Буденновском районе Ставропольского края следственный отдел СУ СКР по региону завел уголовное дело против 36-летней женщины, которую подозревают в продаже новорожденного ребенка.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, свою дочь женщина оценила в 440 тысяч рублей.

"Женщина решила продать своего ребенка в сентябре 2019 года, будучи еще беременной. Она разместила объявление в социальных сетях. Другая женщина откликнулась на предложение, но предварительно сообщила об этом правоохранителям", - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте СУ СКР по Ставрополью.

По данным правоохранителей, в декабре прошлого года женщина родила дочь и передала ее покупательнице за оговоренные 440 тысяч рублей. Сейчас девочку временно поместили в больницу, ее судьбу решат органы опеки и попечительства. Против матери возбудили уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Следствие собирает доказательства и опрашивает свидетелей.