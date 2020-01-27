Правительство Ингушетии отправлено в отставку. Такое решение принял глава республики Махмуд-Али Калиматов, о чем сообщил на своей странице в соцсетях.

"Мной принято решение отправить правительство Ингушетии в отставку", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, Махмуд-Али Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября 2019 года. Последние назначения в правительстве региона он произвел 22 января, когда на пост первого вице премьера региона был назначен бывший первый заместитель мэра Самары Владимир Сластенин, а и.о. министра экономики - бывшая сотрудница управления Федерального казначейства по Москве Лиана Плиева.