У самой вершины Эльбруса потерялись два туриста из Греции

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на самую высокую (5 тысяч 642 метра) в Европе гору на поиски двух туристов из Греции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, группа иностранных граждан попросила о помощи во время восхождения на вершину, находясь на высоте 5200 метров.

"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР поступило сообщение, что на Эльбрусе начаты поисково-спасательные работы. На высоте 5200 метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, у одного из них признаки горной болезни", - говорится в сообщении ведомства.

Сигнал спасателям поступил около полудня в понедельник. Район поисков сотрудникам МЧС известен, потому что альпинисты зарегистрировали свой маршрут. На их поиски выдвинулись восемь человек и две единицы техники.