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27.01.2020 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У самой вершины Эльбруса потерялись два туриста из Греции

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на самую высокую (5 тысяч 642 метра) в Европе гору на поиски двух туристов из Греции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, группа иностранных граждан попросила о помощи во время восхождения на вершину, находясь на высоте 5200 метров.

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"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР поступило сообщение, что на Эльбрусе начаты поисково-спасательные работы. На высоте 5200 метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, у одного из них признаки горной болезни", - говорится в сообщении ведомства.

Сигнал спасателям поступил около полудня в понедельник. Район поисков сотрудникам МЧС известен, потому что альпинисты зарегистрировали свой маршрут. На их поиски выдвинулись восемь человек и две единицы техники.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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