В Махачкале наркодилер проглотил "закладку" и умер на глазах у полиции

В Махачкале наркодилер скончался, проглотив "закладку" наркотиков. Как сообщает МВД Дагестана, инцидент произошел сегодня на улице Энгельса в столице Дагестана.

Патрулирующие район сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного молодого человека. Когда они приблизились к нему, чтобы проверить документы, тот у них на глазах проглотил пакет, обернутый полиэтиленовой пленкой.

Полицейские вызвали "скорую" и сами пытались оказать первую помощь, но мужчина потерял сознание и скончался до приезда врачей.

Как предполагают в МВД, юноша являлся так называемым "закладчиком" наркотиков. Предположительно, внутри тела пакет разорвался, и смерть наступила от попадания в организм большой дозы наркотического вещества.

Погибшего уже опознали - он ранее был судим за распространение наркотиков. Тело для исследования направлено в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы.