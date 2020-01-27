В Махачкале всех прилетевших из Китая проверят на коронавирус

В Дагестане всех прибывших из Китая будут направлять на экспресс-тестирование для проведения исследования на наличие коронавирусной инфекции. Проверочные мероприятия также будут распространяться на граждан, прибывающих из КНР транзитом через другие населенные пункты.

"Всех прибывающих из Китая трансфером через Москву мы должны взять на особый контроль, в том числе это касается делегаций, туристов. Есть тест-системы для быстрой и точной диагностики, результаты становятся известны в течение 2-4 часов", - заявил на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии региона премьер-министр Дагестана Артем Здунов.

Санитарный контроль также будет усилен в пунктах пропуска через государственную границу и в аэропорту Махачкалы.

Кроме того, медикам поручено организовать контроль не только за въезжающими в республику, но и за жителями Дагестана, отправляющихся в неблагополучные регионы. Им в обязательном порядке сделают соответствующие прививки.