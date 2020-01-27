На ставропольском хуторе двое детей погибли при пожаре

На хуторе Рог в Советском городском округе Ставрополья в результате пожара погибли два ребенка, еще один человек пострадал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар начался 27 января около 13 часов в частном доме.

"Сообщение о пожаре поступило в 13.09 на пульт дежурного. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения огнем было охвачено уже 40 квадратных метров частного дома. Горели вещи и мебель", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС Ставропольского края.

Пожарные справились с огнем в течение 15 минут, но при осмотре потушенного здания обнаружили тела двух детей. О возрасте погибших не сообщается. Известно, что один из домочадцев выжил, но получил ожоги, сейчас с ним работают медики.

Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории ведомства.