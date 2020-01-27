Конституционный Суд велел пересмотреть приговор по делу Константина Котова

Константин Котов был приговорен осенью 2019 года по ст. 2121 УК РФ за участие в несанкционированных митингах в Москве к четырем годам лишения свободы. Заявитель считает, что осудившие его судьи пренебрегли позицией Конституционного суда РФ, который в 2017 году дал толкование этой норме закона и сформулировал обязательные условия ее применения на практике.
Из правовых позиций Конституционного Суда следует, что одним из признаков состава преступления по статье 212 1 УК РФ является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям (здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и пр.) Реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела. При этом неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий (затруднение прохода или помехи проезду транспорта), не могут расцениваться как такого рода угроза.
Конституционный суд напомнил, что наказание гражданину, впервые совершившему преступление, не обязательно должно быть связано с его изоляцией от общества. Суды должны оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого.
Поскольку к компетенции КС РФ изучение фактических обстоятельств дела заявителя не относится, приговор Константину Котову подлежит пересмотру.
В настоящее время, подчеркнул Конституционный суд, в приговоре не указано, несли ли действия Котова существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям и способствовали ли они утрате публичным мероприятием мирного характера. На основании позиций КС РФ только указанные обстоятельства могут быть условием лишения свободы.
Федеральному законодателю КС РФ вновь напомнил о возможности изменить статью 2121 УК РФ: уточнить признаки состава преступления и критерии назначения наказания.