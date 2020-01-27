Конституционный Суд велел пересмотреть приговор по делу Константина Котова

Конституционный Суд РФ обнародовал своё определение по жалобе Константина Котова. Заявитель пожаловался на нарушение его конституционных прав статьей 2121 Уголовного кодекса РФ.

Константин Котов был приговорен осенью 2019 года по ст. 2121 УК РФ за участие в несанкционированных митингах в Москве к четырем годам лишения свободы. Заявитель считает, что осудившие его судьи пренебрегли позицией Конституционного суда РФ, который в 2017 году дал толкование этой норме закона и сформулировал обязательные условия ее применения на практике.

Из правовых позиций Конституционного Суда следует, что одним из признаков состава преступления по статье 212 1 УК РФ является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям (здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и пр.) Реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела. При этом неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий (затруднение прохода или помехи проезду транспорта), не могут расцениваться как такого рода угроза.

Конституционный суд напомнил, что наказание гражданину, впервые совершившему преступление, не обязательно должно быть связано с его изоляцией от общества. Суды должны оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого.

Поскольку к компетенции КС РФ изучение фактических обстоятельств дела заявителя не относится, приговор Константину Котову подлежит пересмотру.

В настоящее время, подчеркнул Конституционный суд, в приговоре не указано, несли ли действия Котова существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям и способствовали ли они утрате публичным мероприятием мирного характера. На основании позиций КС РФ только указанные обстоятельства могут быть условием лишения свободы.

Федеральному законодателю КС РФ вновь напомнил о возможности изменить статью 2121 УК РФ: уточнить признаки состава преступления и критерии назначения наказания.