Как Петербург отмечает 76-ю годовщину полного снятия блокады

В 9.30 возле дома №14 по Невскому проспекту прошло возложение цветов к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев". Этот адрес знают все, на стене дома сохранилась надпись: "Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Такие надписи наносили по всему городу. Сейчас они сохранились по адресам Лесной проспект, 61; 22-я линия Васильевского острова, 7; Аммермана, 25.

В 11.00 на Пискаревском мемориальном кладбище прошло возложение цветов и венков. Здесь, по разным оценкам, захоронено от 470 до 520 тысяч человек, умерших в блокаду. Точных данных ни у историков, ни у администрации некрополя нет: в те страшные годы умерших хоронили в братских могилах, часто без документов.

На самом деле, жертвы блокады лежат на всех кладбищах Петербурга. И 27 января траурные мероприятия проходят на Богословском, Смоленском, Невском мемориальных кладбищах.

Венки и цветы 27 января приносят к мемориалу на площади Победы. Сейчас это оживленный район Петербурга. А в войну здесь проходила линия фронта. До сих пор в Московском районе во дворах остались воинские укрепления.

Полуденный выстрел с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости 27 января посвящен освобождению города.

Весь день на Дворцовой площади будет выставлена военная и гражданская техника времен Великой Отечественной войны.

Как сообщают в администрации Петербурга, в 15.00 в БКЗ "Октябрьский" состоится праздничный концерт для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Зара и другие известные артисты исполнят для зрителей песни военных лет.

Между тем Стрелка Васильевского острова превратится в полноценную историческую зону. С 18.00 здесь начнется интерактивная программа, подготовленная военно-историческими клубами города. Зрителям расскажут, как Ленинград встречал освобождение города 76 лет назад. А в 20.00 здесь же пройдет реконструкция салюта 1944 года. 12 холостых выстрелов из 12 артиллерийских орудий 76 лет назад ознаменовали полное освобождение города. И сейчас в 2020 году зрители смогут своими глазами увидеть, как это было.