Под Калининградом вручили первый сертификат за рождение первенца

В Калининградской области вручили первый региональный сертификат за рождение первого ребенка - 300 тысяч рублей. Такую новую меру поддержки в регионе ввели 1 января 2020 года. На нее могут претендовать молодые мамы - студентки государственных вузов и колледжей. А также женщины, родившие первенца в течение трех лет после получения диплома.

Обладателями сертификата, как сообщает пресс-служба правительства региона, стала семья Мельниковых из города Пионерский. 7 января 2020 года у Ульяны и Владислава родился сын Матвей. В июне 2019 года Ульяна окончила Институт образования БФУ имени Канта.

Выплатой молодые родители должны воспользоваться в течение года. Ее можно направить на улучшение жилищных условий или ремонт квартиры, покупку детских товаров и так называемых товаров длительного пользования (мебели, бытовых приборов, автомобиля). А также на обследование или лечение матери и ребенка. Семья Мельниковых планирует приобрести машину.

На новые сертификаты в областном бюджете предусмотрели в текущем году 201,9 миллиона рублей. Предполагается, что мера поддержки будет действовать до 2022 года включительно. Но областные власти не исключают, что в случае наступления положительного эффекта - увеличения рождаемости в регионе - срок будет продлен.