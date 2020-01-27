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27.01.2020 19:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стало известно, кому выдавали конфеты в блокадном Ленинграде

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В годы блокады в Ленинграде продолжали работать кондитерские фабрики. Профессор СПбГУ, заведующий кафедрой Новейшей истории России Михаил Ходяков провел исследование и выяснил, что в годы блокады в осажденном городе действовало шесть кондитерских фабрик.
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Как сообщает пресс-служба СПбГУ, фабрики готовили кондитерские изделия для нужд летчиков, танкистов, подводников и других частей Красной армии и Военно-Морского флота. Специально для воинских частей в Ленинграде был разработан диетический шоколад, а также шоколад с орехами.

Когда в Ленинграде начались перебои с продуктами, на кондитерские фабрики перестало поступать достаточное количество сахара, муки, какао-масло. Вначале фабрики сузили ассортимент выпускаемой продукции, а в смертное время наладили производство витаминных и хвойных напитков, которые были призваны поддержать ленинградцев. Благо на фабриках оставалось достаточное количество эссенций. Для горожан эти напитки стали серьезным подспорьем.

После прорыва блокады работа кондитерских фабрик вернулась в нормальное русло. Например, одна из крупнейших фабрик Ленинграда в 1943 году выпустила 2728 тонн кондитерских изделий. Причем, план был перевыполнен, изначально предполагалось, что будет изготовлено 2555 тонн. Технологи-кондитеры в этот период изобрели такие сорта конфет как "Тянучка", "Жар-птица", "Василек", а также "Чернослив в шоколаде". Также в 10 раз было увеличено производство трюфелей.

Условия военных лет, конечно, сказывались. Так, Михаил Ходяков выяснил, что количество глазури на шоколадных конфетах было снижено на треть, вместо арахиса кондитеры использовали кунжут. Даже когда блокада была прервана, город испытывал серьезные перебои со сливочным маслом. Вместо него кондитеры научились использовать "специальные жиры повышенного качества".

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 76-летие прорыва блокады Ленинграда

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