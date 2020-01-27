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27.01.2020 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У сотрудницы детсада в Петербурге выявили туберкулез

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

У одной из сотрудниц пищеблока в детском саду №11 Калининского района Санкт-Петербурга обнаружен туберкулез, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего информатора в управлении Роспотребнадзора.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Специалист ведомства подтвердил случай выявления туберкулеза у работника пищеблока. Но заверил при этом, что детский сад продолжает работать в штатном режиме, в нем проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В частности уточняется, что все воспитанники детского учреждения направляются на необходимые прививки, это реакция Манту и Диаскин-тест. Сотрудники детского сада проходят флюорографические обследования.

Общество Образование Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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