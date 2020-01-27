У сотрудницы детсада в Петербурге выявили туберкулез

У одной из сотрудниц пищеблока в детском саду №11 Калининского района Санкт-Петербурга обнаружен туберкулез, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего информатора в управлении Роспотребнадзора.

Специалист ведомства подтвердил случай выявления туберкулеза у работника пищеблока. Но заверил при этом, что детский сад продолжает работать в штатном режиме, в нем проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В частности уточняется, что все воспитанники детского учреждения направляются на необходимые прививки, это реакция Манту и Диаскин-тест. Сотрудники детского сада проходят флюорографические обследования.