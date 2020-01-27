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27.01.2020 18:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подтянуть отстающих

В Калининграде инвестпроекты в слабые районы поощрят льготными займами
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Главное требование - проекты должны быть реализованы на территории 11 муниципалитетов, расположенных на востоке региона.

Претендовать на займы вправе практически все предприниматели, за исключением торговых компаний, банков, страховщиков, производителей подакцизных товаров и добытчиков полезных ископаемых. Что важно, в льготный список попали потребительские кооперативы, даже те, которые осуществляют торговлю или являются кредитными организациями.

Новшество призвано сократить отставание в развитии районов области и создать новые рабочие места

На пополнение оборотных средств регион выдаст "восточным" субъектам бизнеса от двух миллионов до десяти миллионов рублей на три года под пять процентов годовых. На реализацию инвестпроектов - до 50 миллионов рублей на семь лет под один процент. Инвесторы смогут получить также отсрочку погашения основного долга - до 36 месяцев с момента предоставления займа.

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Сейчас экономика на востоке региона развивается не так стремительно, как в областном центре и прилегающих к нему территориях. Новшество призвано сократить это отставание и создать новые рабочие места, что позволит удержать в муниципалитетах молодежь. В новой программе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юрлица, являющиеся резидентами РФ.

- География проекта включает Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский и Черняховский городские округа.

Остальные требования традиционны для такого вида поддержки: это софинансирование в размере 20 процентов от общей стоимости проекта, залоговое обеспечение, отсутствие у заявителя задолженностей по налогам и другим платежам в бюджеты, - делится информацией глава регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

В этом году планируется распределить 300 миллионов рублей. Приемом документов и организацией конкурсного отбора занимается Центр поддержки предпринимательства Калининградской области.

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Прием заявок стартует 25 февраля 2020 года. За консультацией субъекты бизнеса могут обратиться в Центр поддержки предпринимательства и в администрации муниципалитетов, участвующих в программе.

В Калининградской области действуют и другие местные программы льготного кредитования. Одну из них запустили в прошлом году в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Деньги - до 100 миллионов рублей под один процент годовых - выдает региональный Фонд развития промышленности (ФРП). На днях компания, обязавшаяся повысить производительность труда, получила первый такой льготный заем - 60 миллионов рублей на пять лет.

"Первопроходцем" стал завод, который специализируется на выпуске мясных консервов. Кредит позволит купить оборудование для рыбоконсервного завода, который создается на действующей промышленной площадке предприятия в городе Гвардейске. Взамен инвестор обязуется в течение пяти лет увеличить индекс производительности труда на 20 процентов.

Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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