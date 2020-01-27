В Калининграде инвестпроекты в слабые районы поощрят льготными займами

Претендовать на займы вправе практически все предприниматели, за исключением торговых компаний, банков, страховщиков, производителей подакцизных товаров и добытчиков полезных ископаемых. Что важно, в льготный список попали потребительские кооперативы, даже те, которые осуществляют торговлю или являются кредитными организациями.
На пополнение оборотных средств регион выдаст "восточным" субъектам бизнеса от двух миллионов до десяти миллионов рублей на три года под пять процентов годовых. На реализацию инвестпроектов - до 50 миллионов рублей на семь лет под один процент. Инвесторы смогут получить также отсрочку погашения основного долга - до 36 месяцев с момента предоставления займа.
Сейчас экономика на востоке региона развивается не так стремительно, как в областном центре и прилегающих к нему территориях. Новшество призвано сократить это отставание и создать новые рабочие места, что позволит удержать в муниципалитетах молодежь. В новой программе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юрлица, являющиеся резидентами РФ.
- География проекта включает Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский и Черняховский городские округа.
Остальные требования традиционны для такого вида поддержки: это софинансирование в размере 20 процентов от общей стоимости проекта, залоговое обеспечение, отсутствие у заявителя задолженностей по налогам и другим платежам в бюджеты, - делится информацией глава регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.
В этом году планируется распределить 300 миллионов рублей. Приемом документов и организацией конкурсного отбора занимается Центр поддержки предпринимательства Калининградской области.
Прием заявок стартует 25 февраля 2020 года. За консультацией субъекты бизнеса могут обратиться в Центр поддержки предпринимательства и в администрации муниципалитетов, участвующих в программе.
В Калининградской области действуют и другие местные программы льготного кредитования. Одну из них запустили в прошлом году в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Деньги - до 100 миллионов рублей под один процент годовых - выдает региональный Фонд развития промышленности (ФРП). На днях компания, обязавшаяся повысить производительность труда, получила первый такой льготный заем - 60 миллионов рублей на пять лет.
"Первопроходцем" стал завод, который специализируется на выпуске мясных консервов. Кредит позволит купить оборудование для рыбоконсервного завода, который создается на действующей промышленной площадке предприятия в городе Гвардейске. Взамен инвестор обязуется в течение пяти лет увеличить индекс производительности труда на 20 процентов.