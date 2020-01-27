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27.01.2020 12:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми охотник случайно подстрелил сам себя

Текст: Алексей Михайлов (Республика Коми)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В десяти километрах от деревни Визябож Корткеросского района республики Коми спасли охотника, который случайно ранил себя. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Сыктывкарском аварийно-спасательном отряде "СПАС-Коми".

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В субботу двое охотников позвонили по телефону 01 в службу спасения и рассказали, что что с одним из них произошел несчастный случай - мужчина случайно выстрелил себе в ногу и нуждается в срочной помощи.

Две группы по трое спасателей немедленно отправились на поиски пострадавшего. Примерное местонахождение охотников было им известно, и через некоторое время удалось найти их следы. В двенадцатом часу вечера они обнаружили костер, около которого находились охотники, время от времени подававшие сигналы выстрелами в воздух. Это облегчило работу спасателям, так как в лесу уже стемнело и похолодало.

Двадцатипятилетнего пострадавшего погрузили на сани и с помощью снегохода вывезли из леса. Затем раненого передали бригаде скорой помощи, 27 января он был прооперирован, его жизнь вне опасности.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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