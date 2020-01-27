В Коми охотник случайно подстрелил сам себя

В десяти километрах от деревни Визябож Корткеросского района республики Коми спасли охотника, который случайно ранил себя. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Сыктывкарском аварийно-спасательном отряде "СПАС-Коми".

В субботу двое охотников позвонили по телефону 01 в службу спасения и рассказали, что что с одним из них произошел несчастный случай - мужчина случайно выстрелил себе в ногу и нуждается в срочной помощи.

Две группы по трое спасателей немедленно отправились на поиски пострадавшего. Примерное местонахождение охотников было им известно, и через некоторое время удалось найти их следы. В двенадцатом часу вечера они обнаружили костер, около которого находились охотники, время от времени подававшие сигналы выстрелами в воздух. Это облегчило работу спасателям, так как в лесу уже стемнело и похолодало.

Двадцатипятилетнего пострадавшего погрузили на сани и с помощью снегохода вывезли из леса. Затем раненого передали бригаде скорой помощи, 27 января он был прооперирован, его жизнь вне опасности.