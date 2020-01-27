В Петербурге из-за пожара в детсаду эвакуировали 177 детей

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в детском саду по адресу улица Пролетарская, 44. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12.45.

Прибывшие на место пожарные выявили, что горит утеплитель в кровле административного здания на площади в один квадратный метр.

Из здания детского учреждения были эвакуированы 177 детей и 32 взрослых сотрудника. Пожар, в ликвидации которого участвовали четыре единицы техники и 13 человек личного состава, был потушен в 13.31. Пострадавших нет.

Выведенные на улицу дети и взрослые вернулись в здание.