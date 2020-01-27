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27.01.2020 19:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Этот подвиг не подвластен времени

В Петербурге отметили день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 27 января - святой для каждого петербуржца. В Год памяти и славы эта дата отмечалась особо.

С утра на Дворцовой площади начала работу интерактивная выставка, где было представлено 25 единиц военной и гражданской техники времен Великой Отечественной войны, а также 15 образцов современного боевого оружия. Почти все экспонаты можно было осмотреть вблизи и потрогать руками, специалисты рассказывали об опыте использования этой техники.

Звучал военный оркестр, а полевые кухни угощали присутствующих солдатской кашей.
"Мама совсем голодная, мне отдает, а я ей..." Блокадный дневник Игоря Никитина

- В этом году в рационе не только гречка и перловка, но и чечевица, - отметил губернатор города Александр Беглов. - Рецепт подсказали блокадники: ведь именно чечевица была основой рациона в пайках для осажденного города.

Здесь же, на Дворцовой, работали мобильные пункты приема электронных данных о ветеранах Великой Отечественной войны, куда родственники могли принести копии фотографий, писем, послужных списков и наградных документов.

Собранные данные будут размещены в музее "Дорога памяти" на территории Военно-патриотического парка "Патриот" в Московской области.

А на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов. В ней приняли участие не только официальные лица, но и 160 ветеранов - участников XXVIII съезда Международной ассоциации блокадников. Он открылся накануне. Его участники - не только жители Санкт-Петербурга, половина собравшихся приехали из разных регионов нашей страны, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Выступая на съезде, Александр Беглов подчеркнул:

- Вы всегда были и будете для нас самыми родными и близкими людьми. Память о войне не подвластна ни времени, ни расстояниям. Он отметил также, что Петербург продолжит увековечивать память о блокадных годах: планируется открыть филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда в регионах России, которые принимали эвакуированных ленинградцев, а также в зарубежных странах, где проживают блокадники.

Из письма немецкого солдата: "Если в блокадном городе играют в футбол, то мы проиграем обязательно"
Фото: РИА Новости
Чего мы еще не знаем о блокаде Ленинграда

27 января волонтеры раздавали на улицах города "Ленты Ленинградской Победы": памятные ленточки, цветовая гамма которых повторяет цвет муаровой ленты медали "За оборону Ленинграда". А накануне, уже по сложившейся традиции, состоялся международный зимний марафон "Дорога жизни". . В пробеге участвовали более 2500 человек из 15 стран мира. Еще одно необычное мероприятие, посвященное годовщине снятия блокады, - товарищеский футбольный матч, устроенный в память легендарного матча, который прошел в блокадном городе 31 мая 1942 года. Тогда на запасном поле стадиона "Динамо" (основное было изрыто воронками от снарядов) встретились две команды - "Динамо" и команда Металлического завода. Болельщиками были раненые из соседнего госпиталя. На следующий день репортаж о матче транслировали по радио на русском и немецком языках. Немцы удивлялись: как это в блокадном городе, про который писали, что он уже мертв, и вдруг футбол? Это была для них катастрофа. Как писал один из немецких солдат, "если в блокадном городе играют в футбол, то мы проиграем обязательно". У монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы прошла акция "Живой микрофон": стихи о блокаде и победе здесь читали взрослые и дети. Завершился день праздничным салютом: артиллеристы произвели 30 залпов. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады также широко отметили и в регионах России, которые принимали эвакуированных ленинградцев.

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