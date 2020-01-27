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27.01.2020 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге в каршеринговом автомобиле нашли труп

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в багажнике каршерингового автомобиля нашли тело до сметр избитого мужчины.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все началось со звонка в отдел полиции. Жители улицы Кржижановского увидели, что в салон автомобиля Renault неизвестные затолкали мужчину.

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Сотрудники ДПС и полицейские перехватили автомобиль. Машина принадлежала каршеринговому сервису и успела доехать до Уткиного проспекта. В салоне находились трое мужчин и 30-летняя женщина. А в багажнике полицейские нашли тело мужчины.

По предварительным данным, он умер после жестокого избиения.

Всех четверых доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанные рассказали, что мужчину начали избивать из-за того, что заподозрили в краже телефона. Расследование всех обстоятельств ведет Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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