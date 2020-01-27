Из-за коронавируса отменены чартеры из Ростова в Китай

Чартерные рейсы в Китай из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону отменены. Передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу донской аэрогавани.

"С сегодняшнего дня все рейсы в Китай отменяются в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране", - заявили представители аэропорта.

Отметим, что в Китай с Дона выполнялись исключительно рейсы в город Санья по определенным дням авиакомпанией Azur Air на самолетах Boeing 767. При этом чартерная программа была рассчитана до 23 марта.

На февраль было запланировано четыре рейса, но теперь билеты будут аннулированы. Для перебронирования туров пассажиров просят обращаться в агентства, в которых происходило бронирование.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 миллионов человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.