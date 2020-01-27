На Дону задержан стоматолог, пытавшийся вывезти из РФ тысячу зубов

В отношении гражданина Украины, представившегося на таможенном посту МАПП Гуково врачом-стоматологом, возбуждено дело об административном правонарушении. На рейсовом автобусе, следовавшем из России, он пытался провезти незадекларированные стоматологические средства.

В ручном багаже оказались более 450 граммов стоматологического слепочного материала, 500 граммов зуботехнического воска, 170 миллилитров раствора для анестезии и 960 акриловых зубов. При этом декларацию на товары мужчина не подавал, сообщила "РГ" пресс-секретарь Ростовской таможни Анна Помазкова.

- Поскольку предназначение и количество товара, перемещаемого гражданином через таможенную границу ЕАЭС, предполагает его использование в предпринимательской либо производственной деятельности, товар не может быть отнесен к товарам, предназначенным для личного пользования, и подлежит таможенному декларированию в соответствии с требованиями главы 17 ТК ЕАЭС, - пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Гуково Владимир Кодуа.