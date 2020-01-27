На Кубани после ДТП загорелась "Газель" с пассажирами

На трассе Темрюк - Краснодар - Кропоткин опрокинулась и загорелась пассажирская "Газель". Есть пострадавшие. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил начальник отдела ГИБДД ОВД МВД РФ по Тбилисскому району Александр Анциферов.

ДТП произошло сегодня в 05.30 на отрезке дороги Тбилисская - Нововладимировская. По предварительным данным, водитель "Жигулей" при обгоне столкнулся с микроавтобусом, который перевозил 17 пассажиров.

После этого "Газель" опрокинулась на проезжей части и загорелась. Прибывшие медики увезли с места происшествия четверых пострадавших. Троим из них была оказана амбулаторная помощь, один мужчина госпитализирован в местную больницу.

По имеющейся информации, пассажирский автобус направлялся в Майкоп. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.