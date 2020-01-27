Под Астраханью экс-чиновники выплатят миллионные штрафы за взятку

В Астраханской области двух бывших глав муниципалитетов - экс-мэра Камызяка и экс-главу Камызякского района - признали виновными в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, Кировский районный суд Астрахани обязал чиновников выплатить внушительного размера штрафы: ранее действующего главу района - 29 миллионов рублей, а ранее бывшего мэра -14,5 миллионов рублей.

По версии следствия, в декабре 2018 года глава района потребовал через мэра, который выступил в роли посредника, взятку с предпринимателя в размере 1,8 миллиона рублей за обеспечение победы в аукционных торгах для нужд муниципалитета.

При передаче части денег чиновники были задержаны сотрудниками областного УФСБ.