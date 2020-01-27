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27.01.2020 12:46
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

У старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева родилась дочь

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Маргарита Полякова/РГ Фото: Маргарита Полякова/РГ
Фото: Маргарита Полякова/РГ

У 36-летнего наставника футбольного клуба "Краснодар" Мурада Мусаева родилась дочь. Об этом сообщили в пресс-службе кубанской команды.

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"Мы поздравляем Мурада Олеговича и его супругу Юлию с рождением дочери! Желаем маленькой принцессе и ее маме крепкого здоровья! А папе - поскорее окунуться в приятные хлопоты воспитания!" - говорится в сообщении в официальном Twitter "горожан".

Это уже второй ребенок в семье Мусаева, который возглавляет "быков" с весны 2018 года. В ноябре того же года на свет появился мальчик, ставший первенцем.

Вчера у ФК "Краснодар" завершился первый тренировочный сбор, продолжавшийся в Испании в течение 12 дней.  Футболисты и тренеры получили три дня выходных, которые позволили Мураду Мусаеву прилететь в столицу Кубани.

Кстати

По информации сайта коллектива, 30 января в испанском городе Марбелья "Краснодар начнет второй сбор, который продлится до 10 февраля. Там "быки" проведут четыре контрольных матча: со шведским "Мальме" (2 февраля), чешской "Викторией" (7 февраля, утром), норвежским "Мьендаленом" (7 февраля, вечером) и китайским клубом "Ухань Залл" (10 февраля). 

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