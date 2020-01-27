В Астрахани задержан мужчина, 14 лет насиловавший собственную дочь

В Астраханской области возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в многолетних издевательствах над собственной дочерью. Об этом сообщили "РГ" в региональном следственном управлении РФ.

Задержанного подозревают в 130 эпизодах преступления по статьям "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

По версии следствия, подозреваемый в течение 14 лет (с 2005 по 2019 годы) насиловал свою малолетнюю дочь 2000 года рождения. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование находится на особом контроле руководителя следственного управления по Астраханской области.