В Крыму спасатели достали корову из ямы с помощью экскаватора

Сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" с помощью экскаватора вытащили из западни упавшую в яму корову. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил из села Журавки Кировского района. На территории частного домовладения в яму провалилась корова, которая не могла самостоятельно выбраться из ловушки.

На месте спасатели выяснили, что животное упало в яму глубиной два метра, так что вытащить ее вручную не было никакой возможности. Чтобы извлечь буренку, пришлось задействовать экскаватор, с помощью которого вырыли траншею. После этого с использованием веревки и лебедки спасатели аккуратно извлекли корову из ямы и передали ее владельцу. Животное во время спасательной операции не пострадало.

- В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, попавшим в сложную ситуацию, - прокомментировал случай министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - Даже несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне компетенции сотрудников МЧС, они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться.