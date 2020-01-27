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27.01.2020 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму спасатели достали корову из ямы с помощью экскаватора

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

Сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" с помощью экскаватора вытащили из западни упавшую в яму корову. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил из села Журавки Кировского района. На территории частного домовладения в яму провалилась корова, которая не могла самостоятельно выбраться из ловушки.

Фото: iStock
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На месте спасатели выяснили, что животное упало в яму глубиной два метра, так что вытащить ее вручную не было никакой возможности. Чтобы извлечь буренку, пришлось задействовать экскаватор, с помощью которого вырыли траншею. После этого с использованием веревки и лебедки спасатели аккуратно извлекли корову из ямы и передали ее владельцу. Животное во время спасательной операции не пострадало.

- В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, попавшим в сложную ситуацию, - прокомментировал случай министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - Даже несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне компетенции сотрудников МЧС, они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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