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27.01.2020 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму три человека погибли в лобовом ДТП

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Симферопольском районе Крыма столкнулись две легковушки, в результате погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В ведомстве отметили, что происшествие произошло накануне вечером на трассе Симферополь - Алушта - Ялта: лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ 21099 и Mitsubishi.

- В результате ДТП пострадали шесть человек, трое их них получили травмы, не совместимые с жизнью, - уточнили в пресс-службе.

С помощью специального аварийно-спасательного оборудования спасатели извлекли из покореженных авто троих пострадавших. Затем машины скорой помощи доставили их 6-ю городскую больницу Симферополя.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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