В Крыму три человека погибли в лобовом ДТП

В Симферопольском районе Крыма столкнулись две легковушки, в результате погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

В ведомстве отметили, что происшествие произошло накануне вечером на трассе Симферополь - Алушта - Ялта: лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ 21099 и Mitsubishi.

- В результате ДТП пострадали шесть человек, трое их них получили травмы, не совместимые с жизнью, - уточнили в пресс-службе.

С помощью специального аварийно-спасательного оборудования спасатели извлекли из покореженных авто троих пострадавших. Затем машины скорой помощи доставили их 6-ю городскую больницу Симферополя.