Новости

Шарапова не сыграет на турнире в Санкт-Петербурге 13:16
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет 13:13
Онищенко: 30 существующих препаратов способны победить новый коронавирус 13:06
На Кубани после ДТП загорелась "Газель" с пассажирами 13:00
Диетолог назвала "плюсы" и "минусы" самых популярных диет 13:00
В Подмосковье женщину убили на кладбище 12:57
В Крыму возродят геодинамический полигон 12:49
У старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева родилась дочь 12:46
В Москве школьницу госпитализировали после попадания мяча в голову 12:42
Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус 12:42
В Приамурье откроют границу для вывоза российских туристов из Китая 12:41
Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС 12:36
Вышел трейлер сериала во вселенной Warhammer "Ангелы смерти" 12:35
Пушков: Надо закрепить роль Победы в преамбуле к Конституции 12:28
Трое приморцев обратились к врачам после поездок в КНР 12:27
В Коми охотник случайно подстрелил сам себя 12:16
В Прикамье пьяная многодетная мать избила полицейского 12:13
Максим Емельянычев привез в Москву коллектив из Нижнего Новгорода 12:12
Ценному лесу возле замка Аллы Пугачевой и Галкина грозят вырубкой 12:10
Полиция не обнаружила бомбу на рейсе Хабаровск-Москва 12:10
Hyundai готовит к премьере кроссовер размером с Daewoo Matiz 12:06
Путин поручил отметить юбилей со дня рождения Рахманинова 12:05
В Краснодаре исследуют анализы заболевшего пассажира из Китая 12:04
На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей 11:56
Ольга Бузова выходит замуж за 26-летнего блогера 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
27.01.2020 12:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму возродят геодинамический полигон

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В 2020 году Росреестр намерен восстановить Крымский геодинамический полигон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

До воссоединения полуострова с Россией измерительные работы на полигоне не проводились в течение 20 лет.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Ученые не исключили увеличения сейсмической активности в Крыму

- Ожидается, что использование Крымского геодинамического полигона позволит лучше изучить процессы деформации земной поверхности, - отметили в Росреестре и добавили, что в прошлом году провели на территории полигона рекогносцировку пунктов.

Крымский геодинамический полигон был создан в 1961 году для изучения современных тектонических движений. Тогда же сотрудники Московского государственного университета геодезии и картографии и Института географии Академии Наук СССР исследовали участок трассы для будущего полигона. Весной 1962 года по результатам этой рекогносцировки весной были заложены репера. Ход высокоточного нивелирования следовал вдоль автомобильного шоссе Симферополь - Алушта - Ялта.

Решение об открытии полигона в Крыму было обусловлено тем, что полуостров расположен в области перехода от части земной коры с типично континентальной структурой к части океанической коры, а также из-за того, что территория Крыма сейсмически активна. Помимо сейсмологических и тектонических процессов на полигоне также изучались оползни и деформации земли из-за техногенных процессов.

Общество Наука Общество Природа Правительство Росреестр Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
Полиция не обнаружила бомбу на рейсе Хабаровск-Москва
Полицейские нашли мать брошенных в Шереметьево детей
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Mail.ru обрушился по всей России и в других странах
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года