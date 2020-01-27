В Крыму возродят геодинамический полигон

В 2020 году Росреестр намерен восстановить Крымский геодинамический полигон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

До воссоединения полуострова с Россией измерительные работы на полигоне не проводились в течение 20 лет.

- Ожидается, что использование Крымского геодинамического полигона позволит лучше изучить процессы деформации земной поверхности, - отметили в Росреестре и добавили, что в прошлом году провели на территории полигона рекогносцировку пунктов.

Крымский геодинамический полигон был создан в 1961 году для изучения современных тектонических движений. Тогда же сотрудники Московского государственного университета геодезии и картографии и Института географии Академии Наук СССР исследовали участок трассы для будущего полигона. Весной 1962 года по результатам этой рекогносцировки весной были заложены репера. Ход высокоточного нивелирования следовал вдоль автомобильного шоссе Симферополь - Алушта - Ялта.

Решение об открытии полигона в Крыму было обусловлено тем, что полуостров расположен в области перехода от части земной коры с типично континентальной структурой к части океанической коры, а также из-за того, что территория Крыма сейсмически активна. Помимо сейсмологических и тектонических процессов на полигоне также изучались оползни и деформации земли из-за техногенных процессов.