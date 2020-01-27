Жители Кубани попробовали блокадный хлеб

Во всех городах и районах Кубани состоялась акция "Блокадный хлеб". В Краснодаре в местах ее проведения можно было получить информационную листовку, заполнить открытку для ветеранов и взять с собой символ акции - кусочек черного хлеба весом 125 граммов. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда.

- Хорошо помню крошки, которые оставались. Я собирала их по столу, - вспоминает жительница блокадного Ленинграда Лидия Хямелянина. - В то время я жила в детском доме, который затем был эвакуирован в Башкирию. В 1943 году меня нашла мама, а через год мы переехали в Краснодар. В Ленинграде хлеб был неказистый, тягучий, словно пластилин. С виду коричнево-черный кирпичик, внутри хлебный мякиш. Но для каждого блокадника, особенно для нас детей, он был самым вкусным и долгожданным.

Несмотря на свои 84 года, Лидия Хямелянина продолжает вести активную общественную деятельность. Входит в состав Общественного совета при Краснодарском линейном управлении МВД России на транспорте. Мы познакомились с ветераном в одном из мест, где можно было попробовать "Блокадный хлеб", - на железнодорожной станции "Краснодар-1".

Волонтеры, раздавая блокадный паек, объясняли, что этот крохотный кусочек хлеба был порой единственным, что съедали за день жители осажденного города. Для объема добавляли даже целлюлозу - в самые голодные месяцы она составляла четверть пайки. А еще древесные опилки, березовые почки или тертую сосновую кору.

Написали свои пожелания ветеранам и сотрудники полиции. Заполненные открытки волонтеры отправят по адресам. Сегодня на Кубани проживают 374 блокадника. Акцию приурочили к 76-летней годовщине снятия блокады с Ленинграда.

Тем временем

Хлеб по специальному рецепту 1941 года, разработанному для жителей блокадного Ленинграда местным трестом хлебопечения, испекли и в храме преподобного Серафима Саровского в Анапе. Здесь использовали ржаную муку, жмых льна и подсолнечника, отруби, сосновую кору. Каждая булка хлеба была разделена на восемь кусочков по 125 граммов.