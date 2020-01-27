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27.01.2020 21:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Спорили год

Жителям Астрахани вернут переплату за горячую воду на десятки миллионов
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
В Астрахани расчетный центр теплоснабжающей компании начал возвращать абонентам переплату за горячую воду. В общей сложности компании придется отдать обратно 104 миллиона рублей: их взимали у потребителей по неутвержденным нормативам.

- Борьба за возвращение платежей велась целый год, - сообщили "РГ" в астраханской областной прокуратуре. Сначала нарушение обнаружила прокуратура Ленинского района, на территории которого зарегистрирован расчетный центр.

- Это была обычная плановая проверка, - рассказал прокурор Александр Панкевич. - Тариф у нас двухкомпонентный, в него включается норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды. И мы выяснили, что он не был утвержден министерством строительства и ЖКХ области, как положено по законодательству РФ, а расчетный центр уже принимал платежи, - рассказал прокурор Александр Панкевич.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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В абонентах у теплосетей - большая часть города: жители Ленинского, Кировского и Советского районов. По данным прокуратуры, квитанции с незаконными начислениями им присылали на протяжении аж пяти лет - с 2013 по 2018 год.

По данным прокуратуры, коммунальщики судились весь 2019 год, не соглашаясь с требованиями о возврате средств. После того как 10 января Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил их законность, компания приступила к перерасчету. Кроме этого, руководитель расчетного центра оштрафован за нарушение на две тысячи рублей.

В пресс-службе теплосетей "РГ" подтвердили, что перерасчет ведется, но "поэтапно в связи с большим объемом".

- Часть жителей уже получили квитанции с корректировкой размера платы за горячую воду, а оставшаяся часть получит платежные документы о проведенном перерасчете в ближайшее время. Суммы перерасчета будут отражены отдельной графой, - сообщили в пресс-службе.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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