Жителям Астрахани вернут переплату за горячую воду на десятки миллионов

В Астрахани расчетный центр теплоснабжающей компании начал возвращать абонентам переплату за горячую воду. В общей сложности компании придется отдать обратно 104 миллиона рублей: их взимали у потребителей по неутвержденным нормативам.

- Борьба за возвращение платежей велась целый год, - сообщили "РГ" в астраханской областной прокуратуре. Сначала нарушение обнаружила прокуратура Ленинского района, на территории которого зарегистрирован расчетный центр.

- Это была обычная плановая проверка, - рассказал прокурор Александр Панкевич. - Тариф у нас двухкомпонентный, в него включается норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды. И мы выяснили, что он не был утвержден министерством строительства и ЖКХ области, как положено по законодательству РФ, а расчетный центр уже принимал платежи, - рассказал прокурор Александр Панкевич.

В абонентах у теплосетей - большая часть города: жители Ленинского, Кировского и Советского районов. По данным прокуратуры, квитанции с незаконными начислениями им присылали на протяжении аж пяти лет - с 2013 по 2018 год.

По данным прокуратуры, коммунальщики судились весь 2019 год, не соглашаясь с требованиями о возврате средств. После того как 10 января Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил их законность, компания приступила к перерасчету. Кроме этого, руководитель расчетного центра оштрафован за нарушение на две тысячи рублей.

В пресс-службе теплосетей "РГ" подтвердили, что перерасчет ведется, но "поэтапно в связи с большим объемом".

- Часть жителей уже получили квитанции с корректировкой размера платы за горячую воду, а оставшаяся часть получит платежные документы о проведенном перерасчете в ближайшее время. Суммы перерасчета будут отражены отдельной графой, - сообщили в пресс-службе.