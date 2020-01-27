В Москве пройдет форум по ветроэнергетике RAWI FORUM2020

Новости

В Перми возбудили 260 уголовных дел против крупного наркокартеля 16:20
Детский омбудсмен рассказала, что будет с оставленными в Шереметьево детьми 16:19
Песков: Варшава не пригласила Путина на памятные мероприятия по Холокосту 16:09
Анна Попова поручила регионам принять меры по профилактике коронавируса 16:09
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации 16:09
На Украине нашли новую "Яву", которая 30 лет простояла в гараже 16:02
Количество вакансий курьеров за год выросло на 37% 15:55
Полпред Юрий Чайка назвал ключевой задачей борьбу с коррупцией на Кавказе 15:48
В Египте найдены рисунки, созданные за тысячи лет до фараонов 15:45
СМИ: Пилот вертолета Брайанта предотвратил гибель людей на земле 15:43
Коронавирус, выявленный в Киеве, не связан со вспышкой в Китае 15:38
В Белгороде таксист ударил пассажира ножом 15:35
На ставропольском хуторе двое детей погибли при пожаре 15:34
Бык лимузин и владимирский тяжеловоз: главные премьеры выставки "АГРОФАРМ" 15:33
В Астрахани задержан мужчина, 14 лет насиловавший собственную дочь 15:32
Новые комплексы фиксации ПДД разместили на автомобилях 15:26
"Не дождетесь!": Голубкина ответила на слухи о своей госпитализации 15:25
Житель Курска сменил пол, скрываясь от алиментов 15:22
Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике 15:15
Кокорин не полетел на сбор с "Сочи" 15:11
На Мурманскую область надвигаются трескучие морозы 15:10
Моряки Балтфлота спасли новозеландских яхтсменов в Аденском заливе 15:09
Мезенцев: В Беларуси чтят память о погибших в годы войны 15:09
Мишустин поручил провести ревизию нацпроектов 15:05
В Петербурге из-за пожара в детсаду эвакуировали 177 детей 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
27.01.2020 16:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве пройдет форум по ветроэнергетике RAWI FORUM2020

Текст: Олег Дмитриев
19-20 февраля в Москве, в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, пройдет форум по ветроэнергетике RAWI FORUM2020. Мероприятие организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты.
Фото: Россиийская Ассоциация Ветроиндустрии Фото: Россиийская Ассоциация Ветроиндустрии
Фото: Россиийская Ассоциация Ветроиндустрии

Во время RAWI FORUM2020 ведущие эксперты и участники сектора российской и мировой ветроиндустрии обсудят изменения на внутреннем рынке ветроэнергетики, новые точки роста, проблемы и возможности развития на территории России. Среди заявленных спикеров форума: губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, посол Дании в РФ Карстен Сендергорд, генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации WWEA Стефан Гсэнгер, руководитель организации, объединяющей крупнейшие мировые компании, стремящиеся к 100-процентному потреблению электроэнергии из ВИЭ - RE100 Александра Классен, аналитики рынка и руководители крупнейших компаний отрасли.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
"Зеленый" киловатт сравняется по стоимости с традиционным

В качестве ключевых тем организаторы форума предлагают обсудить вопросы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в контексте глобального изменения климата, доли ВИЭ в энергобалансе страны, а также вопросы ускорения или сдерживания развития новых технологий в ветроэнергетике. Среди участников форума  - руководители крупнейших компаний отрасли: ООО "Вестас Рус", ПАО "Энел", ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи", ПАО "Фортум" и многие другие. Они изучат опыт других государств и крупных компаний, принявших решение о полном переходе на ВИЭ, и рассмотрят проекты независимых девелоперов.

Среди модераторов сессий на форуме: основатель консалтинговой компании The Lighthousegroupe Йерун Кеттинг, генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин, заместитель председателя правления НП Совет Рынка Олег Баркин, председатель Российской Ассоциации Ветроиндустрии Игорь Брызгунов Игорь.

Регистрация на RAWI FORUM 2020 идет на сайте rawi.ru.

Экономика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область RAWI Forum 2020 Международный Форум Российской Ветроиндустрии

Главное сегодня

В Кремле оценили угрозу коронавируса
МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России
В Ariana Afghan Airlines опровергли сообщения о крушении самолета
Российские авиакомпании прекратили возить туристов в Китай
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку