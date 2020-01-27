В Москве пройдет форум по ветроэнергетике RAWI FORUM2020

19-20 февраля в Москве, в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, пройдет форум по ветроэнергетике RAWI FORUM2020. Мероприятие организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Во время RAWI FORUM2020 ведущие эксперты и участники сектора российской и мировой ветроиндустрии обсудят изменения на внутреннем рынке ветроэнергетики, новые точки роста, проблемы и возможности развития на территории России. Среди заявленных спикеров форума: губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, посол Дании в РФ Карстен Сендергорд, генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации WWEA Стефан Гсэнгер, руководитель организации, объединяющей крупнейшие мировые компании, стремящиеся к 100-процентному потреблению электроэнергии из ВИЭ - RE100 Александра Классен, аналитики рынка и руководители крупнейших компаний отрасли.

В качестве ключевых тем организаторы форума предлагают обсудить вопросы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в контексте глобального изменения климата, доли ВИЭ в энергобалансе страны, а также вопросы ускорения или сдерживания развития новых технологий в ветроэнергетике. Среди участников форума - руководители крупнейших компаний отрасли: ООО "Вестас Рус", ПАО "Энел", ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи", ПАО "Фортум" и многие другие. Они изучат опыт других государств и крупных компаний, принявших решение о полном переходе на ВИЭ, и рассмотрят проекты независимых девелоперов.

Среди модераторов сессий на форуме: основатель консалтинговой компании The Lighthousegroupe Йерун Кеттинг, генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин, заместитель председателя правления НП Совет Рынка Олег Баркин, председатель Российской Ассоциации Ветроиндустрии Игорь Брызгунов Игорь.

Регистрация на RAWI FORUM 2020 идет на сайте rawi.ru.