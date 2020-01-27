На Урале омбудсмен проверит сообщение о женщине, "постиравшей" младенца

Свердловский уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков отреагировал на появившуюся в пабликах соцсетей и местных СМИ информацию о том, что жительница Талицы - города на востоке области - "постирала" в машинке своего новорожденного ребенка.

"Документы для проверки уже направили в Талицу", - сообщил омбудсмен агентству ТАСС.

По его словам, специалистам ведомства предстоит выяснить, как с семьей, в которой родился ребенок, работали органы соцполитики, вели ли врачи беременность женщины.

Правоохранительные органы случившееся в Талице пока не комментируют.