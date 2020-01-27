"Уральские авиалинии" приостановили полеты на остров Хайнань

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с сегодняшнего дня приостанавливает полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань. Как долго будут действовать ограничения, пока неизвестно.

"В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты", - говорится в сообщении перевозчика.

Деньги можно вернуть в полном объеме, без каких-либо штрафов и удержаний. Это касается авиабилетов, купленных до 24 января на вылеты до 7 февраля. Обращаться по поводу возврата нужно по месту покупки билетов.

"Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", - уточнили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Ограничение транспортного сообщения с Китаем связано с распространением коронаровируса. Но данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, достигло 2783 человек, из них 461 находятся в тяжелом состоянии. Число жертв нового вируса достигло 81.