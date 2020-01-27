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27.01.2020 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске семиклассница скончалась от гриппа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Челябинске умерла 13-летняя школьница - предположительно, от гриппа. Информацию о ее заболевании в горздраве не разглашают, однако факт смерти девочки подтвердили.

- Школьница скончалась на прошлой неделе, точнее, 24 января, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. - Погибшая училась в седьмом классе школы № 94.

Известно, что несколько дней назад девочку госпитализировали с высокой температурой, но спасти не смогли.

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Стоит отметить, что именно с 24 января в Челябинской области введены ограничительные меры по гриппу. Медицинским и соцучреждениям рекомендованы карантинные мероприятия, масочный режим, усиление режима дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха.

Как пояснили в челябинском управлении Роспотребнадзора, рост заболеваемости зарегистрирован во всех муниципалитетах региона и связан с циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), так и других респираторных вирусов - парагриппа, аденовирусов и риновирусов. Однако ситуация оценивается как предэпидемическая.

В соцсетях появились и панические сообщения о якобы выявленном в Челябинске случае коронавирусной инфекции, однако в региональном минздраве эту информацию опровергают.

"Случаев коронавирусной инфекции в Челябинской области не зарегистрировано", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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