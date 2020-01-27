В Екатеринбурге мальчика высадили из автобуса на окраине города

Прокуратура Свердловской области проверяет появившуюся в СМИ информацию о том что 12-летнего подростка высадили из автобуса на окраине Екатеринбурга.

"Согласно сообщению в прессе, у подростка не хватило денег, чтобы заплатить за проезд, и кондуктор маршрута № 077 (улица Высоцкого - Солнечный) потребовал школьника покинуть салон автобуса", - рассказала пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Причем, мальчик ехал с другом. Тот попытался заплатить за него по своей "Е-карте", но оплата прошла только за одного. В итоге подросток оказался один в вечернее время в частном секторе в районе улицы 2 Новосибирская. Эту информацию сейчас и проверяет прокуратура - имел ли место в действительности данный инцидент.

"При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули пресс-службе ведомства.