РФ и Индия договорились разработать дорожную карту в сфере ИКТ

Россия и Индия разработают дорожную карту по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий. Договоренность была достигнута на заседании профильной рабочей группы Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Оно прошло в Минкомсвязи РФ.

Во время встречи участники обсудили возможность совместных проектов в области электронного правительства, сетевой безопасности, сетей связи пятого поколения (5G), подготовки кадров для цифровой экономики.

Российскую сторону на заседании представлял замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов, индийскую - секретарь министерства электроники и информационных технологий Республики Индия Аджай Пракаш Сохни. Он подчеркнул, что Россия и Индия должны объединить усилия для создания продуктов, способных конкурировать на мировом уровне.