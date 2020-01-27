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27.01.2020 15:45
Рубрика: Культура

В Египте найдены рисунки, созданные за тысячи лет до фараонов

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологическая миссия Министерства туризма и древностей Египта завершила документирование красочных древних наскальных рисунков, найденных в труднодоступной пустынной местности.

Как сообщает Ancient Origins, находка была сделана примерно в 60 км к юго-востоку от города Сарабит Эль-Хадем на Южном Синае. Генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири пояснил, что пещера, в которой было проведено обследование, расположена в труднодоступной местности под названием Заранидж.

Фото: Leeds Museums & Galleries
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Она является первой в своем роде, обнаруженной в районе Южного Синая. Кстати, археологам о ней рассказал некий "искатель приключений". В пещере было обнаружено большое количество цветных изображений. Некоторые из них находятся на потолке пещеры, другие - на каменных блоках под ногами.

Обнаруженные рисунки изображают множество различных сцен, относящихся к разным эпохам. Поэтому ученые условно разделили их на три группы. В первую из них включены наиболее древние изображения. По оценкам ученых, они были созданы от 12 до 7,5 тысячи лет назад. Для сравнения, первые фараоны в Древнем Египте появились в конце IV тысячелетия до н.э.

Самые старые рисунки выполнены в темно-красном цвете. Они изображают животных, таких как ослы и мулы, причем все рисунки выполнены в "гармоничных размерах". Пять животных той эпохи размещены на потолке у входа в пещеру. К слову, рядом с ними была обнаружена серия отпечатков человеческих рук. Отпечатки ладоней были найдены и в глубине пещеры на стенах.

Вторая группа рисунков, вероятно, относится к медному веку. Для художников этой эпохи тоже было характерно изображение животных. Кроме того, именно в этот период времени на скалах появились изображения женщин. Третья и последняя группа содержит рисунки, изображающие неких людей на верблюдах.

Не исключено, что археологическая миссия обнаружит и другие древние объекты. Работу в пещере она уже закончила, однако теперь исследователям предстоит обследовать весь этот район.

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