Роскачество: Сыр и сгущенка дадут организму больше кальция, чем йогурты

Сыр и сгущенное молоко способны дать человеку суточную норму кальция. А вот в йогуртах его недостаточно, отмечают эксперты Роскачества.

Как объяснили специалисты, недостаток этого микроэлемента может привести к деминерализации позвоночника и костей таза, повысить риск развития остеопороза. Также кальций нужен для выработки гормонов.

Суточная норма для тех, кому от 19 до 50 лет - 1000 мг или 1 грамм, а для тех, кто старше - 1200 мг. Таким образом, чтобы употребить суточную норму этого микроэлемента, нужно съесть более килограмма самого насыщенного кальцием йогурта. При этом достаточно ста граммов "голландского", "пошехонского" сыра или "пармезана". Сто граммов сгущенки могут восполнить суточную норму кальция.

Не стоит забывать, что если вы предпочитаете восполнять недостаток кальция сгущенкой или йогуртом, то в придачу получаете повышенное содержание сахара. Например, в упаковке йогурта в 150 граммов может содержаться до 25 граммов сахара (пять кусочков).

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