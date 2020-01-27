Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус

Более 100 человек с подозрениями на коронавирус выявила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ни у одного из них диагноз не подтвердился.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

- На сегодняшний день мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики. Каждый из них был своевременно изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован... Ни в одном случае не был установлен коронавирус, - подчеркнула она.

Как сообщил госкомитет КНР по здравоохранению, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 2783 человек. Из них 461 находятся в тяжелом состоянии. Число жертв этого типа пневмонии достигло 81. 52 человека, ранее заболевших, успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.