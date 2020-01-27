Россия может удвоить экспорт курятины в Китай

Россия поставила за рубеж в 2019 году мясо птицы на 323,9 млн долларов, что на 63,5% больше, чем годом ранее.

Огромную роль сыграло подписание соглашения, открывшего для российских производителей птицы рынок Китая.

Меньше чем за год (де-факто поставки птицы начались только весной) наши поставщики экспортировали туда на 143,4 млн долларов (62,6 тыс. тонн).

В прошлом году мясо птицы из России отгружалось в 35 стран и около 44% отправлялось в Китай, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).

Китай - лакомый кусочек для сельхозпроизводителей. Емкость его рынка птицы превышает 0,5 млн тонн в год.

Россия много лет добивалась снятия запрета на поставки птицы, который еще в 2005-м ввел Пекин из-за угрозы птичьего гриппа.

В 2016 году удалось добиться признания, что российское мясо чисто от вируса, однако соглашения о возобновлении поставок пришлось ждать до ноября 2018 года, а первые поставки де-факто пошли только весной, после выполнения всех требований китайской стороны (оформление упаковки, маркировка продукции и т.д.).

Сейчас к экспорту мяса и субпродуктов птицы в Китай допущено более 40 компаний, среди них "Черкизово", "Мираторг", "Моссельпром", "Петелинская птицефабрика".

На рост экспорта птицы в Китай повлияло также резкое сокращение на его рынке свинины из-за африканской чумы свиней (свинина - основной источник белка для китайцев). "Это позволило российским компаниям не только нарастить поставки, но и расширить ассортимент: в Китае востребованы в основном куриные лапки (они делают из них различные снеки) и крылья, - рассказывает Андрей Терехин, руководитель управления экспорта торгового дома "Черкизово". - А сейчас увеличились поставки голеней, бедер, окорочков и даже филе, что нетипично".

Российской птицей китайцы заменили свинину - с ней проблемы из-за африканской чумы свиней

По оценке РЭЦ, в 2020 году объем поставок мяса птицы в КНР может составить от 70 до 120 тыс. тонн.

Также, считает исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин, в этом году у российских поставщиков есть предпосылки в разы увеличить поставки птицы в Китай: со 2-го квартала прошлого года Китай значительно увеличил импорт птицы, и если в 2016-2018 годах он составлял в среднем 1-1,2 млрд долларов, то по итогам 2019 года вырастет почти до 2 млрд долларов.

Впрочем, не все так радужно.

Правительство Китая обратило внимание на резкий скачок цен в отрасли и вывело на рынок большой объем свинины из госрезерва и за счет госзакупок импортировало куриное мясо и субпродукты.

В итоге по сравнению с пиком продаж в ноябре 2019 года цены уже упали на 30-40%, указывает Терехин.

К тому же все больше предприятий из разных стран получают возможность поставлять мясо на рынок Китая.

После недавнего подписания торгового соглашения США и Китая к ним добавятся и американские компании.

Обеспокоенность вызывает и эпидемия коронавируса.

"Напрямую коронавирус не влияет на поставки мяса птицы, - считают в Федеральном центре "Агроэкспорт". - Однако в случае дальнейшего распространения эпидемии могут быть введены дополнительные ограничения на перемещение людей и товаров. Это может негативно отразиться на всей экономической активности, включая и торговлю продовольствием".