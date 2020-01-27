Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации

На открывшейся в Страсбурге зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы были оспорены полномочия российской делегации. Если Ассамблея примет такое решение, то Россия покинет ПАСЕ, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Вопрос о полномочиях был поднят при обсуждении порядка работы на зимнюю сессию. С соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис. Он обосновал инициативу тем, что в РФ якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Предложение поддержала депутат парламента Латвии Мария Голубева, которая представила свой аргумент: выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией".

Предложение оспорить полномочия делегации направлены в комитет ПАСЕ, который должен вынести свое решение в течение суток. Затем инициатива должны быть принята или отклонена Ассамблеей. Обсуждение вопроса пройдет в среду, 29 января.

Глава российской делегации сообщил журналистам о расчетах на то, что европейские парламентарии не пойдут на поводу у антироссийски настроенных политиков.

- Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать, - заявил он. - Но если примут, мы уедем.

Член делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил, что российские парламентарии не согласятся с каким-либо ущемлением своих полномочий в ассамблее.

- Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации, - подчеркнул он. - Мы готовы работать только на равноправной основе и не потерпим никаких вторичных санкций.

Между тем делегация России приехала на сессию с серьезной миссией. Парламентарии надеются (при благоприятном исходе истории с полномочиями) на поддержку проекта декларации о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, который она предлагает. Об этом также заявил руководитель делегации.