Россия сохранила второе место по экспорту вооружений

Мировой рынок вооружений в 2019 году вырос до рекордных в XXI веке 92 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в аналитическом материале, подготовленном Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия).

"В 2019 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации регистра ООН) составит, по оценке ЦАМТО, не менее 92,041 миллиарда долларов", - говорится в рейтинге (цитата по РИА Новости), где подчеркивается, что это самый высокий результат в нынешнем столетии.

Что же касается приобретателей оружия, то, по статистике Центра, в 2019 году больше всего оружия импортировала Саудовская Аравия. Объемы ее закупок составили 13,44 миллиарда долларов

Прирост мирового экспорта военной продукции в ЦАМТО объяснили реализацией поставок по ряду "мегаконтрактов" США со странами Ближнего Востока, прежде всего с Саудовской Аравией. В целом за последние четыре года (2016-2019) общемировой объем экспорта вооружений составил 341,925 миллиарда долларов.

В прошедшем году, согласно рейтингу, Россия сохранила второе место по объемам проданных на экспорт вооружений, поставив военной техники на 14,144 миллиарда долларов, или 15,4 процента от общемировых поставок.

При этом в Центре анализа мировой торговли оружием отметили, что в своих подсчетах по России учитывались только идентифицированные поставки основных видов обычных вооружений согласно классификации регистра ООН. Работы по сервисному обслуживанию, ремонту, поставке запчастей и мелким контрактам, информация о которых носит фрагментарный характер, в расчет включены не полностью. При этом для России этот неучтенный сегмент составляет свыше пяти процентов от общего объема экспорта.

Абсолютным лидером остаются США, объем идентифицированного военного экспорта которых в 2019 году составил 38,775 миллиарда долларов, или 42,12 процента от общемирового.

Топ-10 мировых поставщиков оружия за период 2016-2019 гг. выглядит следующим образом: США - 139,685 миллиарда, Россия - 53,436, Франция - 37,492, Германия - 18,160, Великобритания - 12,444, Испания - 11,904 миллиарда, Израиль - 10,946, Китай - 10,578, Италия - 7,644 и Южная Корея - 4,994.

Что же касается приобретателей оружия, то, по статистике ЦАМТО, в 2019 году больше всего оружия импортировала Саудовская Аравия. Объемы ее закупок составили 13,44 миллиарда долларов.

Второе место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2019 года занимает Индия (8,557 миллиарда).

Остальные места в топ-5 импортеров военной техники заняли Катар, Австралия и Южная Корея.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, объем долгосрочных заказов на российскую военную технику и вооружение оценивается в 55 миллиардов долларов.

Ежегодный экспорт отечественного оружия составляет 14-15 млрд долларов.

Наибольшим спросом пользуются боевые самолеты и системы ПВО и ПРО.