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27.01.2020 19:10
Рубрика: Русское оружие

Бизнес на пушках

Россия сохранила второе место по экспорту вооружений
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Мировой рынок вооружений в 2019 году вырос до рекордных в XXI веке 92 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в аналитическом материале, подготовленном Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия).

"В 2019 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации регистра ООН) составит, по оценке ЦАМТО, не менее 92,041 миллиарда долларов", - говорится в рейтинге (цитата по РИА Новости), где подчеркивается, что это самый высокий результат в нынешнем столетии.

Что же касается приобретателей оружия, то, по статистике Центра, в 2019 году больше всего оружия импортировала Саудовская Аравия. Объемы ее закупок составили 13,44 миллиарда долларов

Прирост мирового экспорта военной продукции в ЦАМТО объяснили реализацией поставок по ряду "мегаконтрактов" США со странами Ближнего Востока, прежде всего с Саудовской Аравией. В целом за последние четыре года (2016-2019) общемировой объем экспорта вооружений составил 341,925 миллиарда долларов.

Фото: U.S. military / wikimedia.org
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В прошедшем году, согласно рейтингу, Россия сохранила второе место по объемам проданных на экспорт вооружений, поставив военной техники на 14,144 миллиарда долларов, или 15,4 процента от общемировых поставок.

При этом в Центре анализа мировой торговли оружием отметили, что в своих подсчетах по России учитывались только идентифицированные поставки основных видов обычных вооружений согласно классификации регистра ООН. Работы по сервисному обслуживанию, ремонту, поставке запчастей и мелким контрактам, информация о которых носит фрагментарный характер, в расчет включены не полностью. При этом для России этот неучтенный сегмент составляет свыше пяти процентов от общего объема экспорта.

Абсолютным лидером остаются США, объем идентифицированного военного экспорта которых в 2019 году составил 38,775 миллиарда долларов, или 42,12 процента от общемирового.

Топ-10 мировых поставщиков оружия за период 2016-2019 гг. выглядит следующим образом: США - 139,685 миллиарда, Россия - 53,436, Франция - 37,492, Германия - 18,160, Великобритания - 12,444, Испания - 11,904 миллиарда, Израиль - 10,946, Китай - 10,578, Италия - 7,644 и Южная Корея - 4,994.

Что же касается приобретателей оружия, то, по статистике ЦАМТО, в 2019 году больше всего оружия импортировала Саудовская Аравия. Объемы ее закупок составили 13,44 миллиарда долларов.

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Второе место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2019 года занимает Индия (8,557 миллиарда).

Остальные места в топ-5 импортеров военной техники заняли Катар, Австралия и Южная Корея.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, объем долгосрочных заказов на российскую военную технику и вооружение оценивается в 55 миллиардов долларов.

Ежегодный экспорт отечественного оружия составляет 14-15 млрд долларов.

Наибольшим спросом пользуются боевые самолеты и системы ПВО и ПРО.

Русское оружие Вооружение России

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