Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

При этом 4 процента опрошенных устроила бы зарплата и в 30 тысяч рублей. А в среднем респонденты хотели бы зарабатывать 92 тысячи рублей ежемесячно.

Стоит отметить, что аппетиты соискателей отличаются от региона к региону. В Москве люди ищут работу в среднем на 104 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - на 102 тысячи, в Новосибирске - на 90 тысяч, в Ростове-на-Дону - на 87 тысяч, в Нижнем Новгороде - на 70 тысяч.

Ожидания мужчин и женщин тоже отличаются. Представители сильного пола претендуют в среднем на 103 тысячи рублей, слабого - на 80 тысяч.