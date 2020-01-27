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27.01.2020 09:23
Рубрика: Экономика

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Текст: Марина Гусенко
Россияне рассказали, сколько хотели бы получать ежемесячно. Так, на зарплату в 100 тысяч - 200 тысяч рублей претендуют 26 процентов соискателей. Это показал опрос, проведенный порталом "Работа.ru" (есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом 4 процента опрошенных устроила бы зарплата и в 30 тысяч рублей. А в среднем респонденты хотели бы зарабатывать 92 тысячи рублей ежемесячно.

Фото: iStock
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Стоит отметить, что аппетиты соискателей отличаются от региона к региону. В Москве люди ищут работу в среднем на 104 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - на 102 тысячи, в Новосибирске - на 90 тысяч, в Ростове-на-Дону - на 87 тысяч, в Нижнем Новгороде - на 70 тысяч.

Ожидания мужчин и женщин тоже отличаются. Представители сильного пола претендуют в среднем на 103 тысячи рублей, слабого - на 80 тысяч.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда

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