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27.01.2020 19:29
Рубрика: Спорт

Сильны эстафетами

Наши успешно выступили на чемпионате Европы по шорт-треку
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Сборная России успешно выступила на чемпионате Европы по шорт-треку, завершившемся в венгерском Дебрецене. Особенно удачными для российских конькобежцев оказались эстафеты, в которых были завоеваны две медали.

По традиции, функции лидера на себя взял 29-летний Семен Елистратов. Он стал третьим на дистанциях 500 и 1000 метров, а также выиграл суперфинал на 3000 м. Однако по регламенту чемпионата Европы призеры соревнований определяются по итогам многоборья. А в нем Елистратов завоевал бронзу.

Фото: AP Photo/Dita Alangkara
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Но без золота Семен в Дебрецене все равно не остался. В квартете с Даниилом Ейбогом, Денисом Айрапетяном и Павлом Ситниковым Елистратов выиграл эстафету на 5000 м. Правда, победа была присуждена россиянам после штрафа, наложенного на команду Венгрии.

Интересно, что дисквалификация хозяйской команды помогла нашим спортсменам и в женской эстафете. Судьи посчитали, что венгерки, финишировавшие третьими, помешали соперницам. Таким образом, бронза досталась российскому квартету в составе Екатерины Ефременковой, Екатерины Константиновой, Эмины Малагич и Софьи Просвирновой.

А вот в многоборье лучшая из наших Екатерина Ефременкова стала лишь пятой. При этом на дистанции 3000 метров она показала высокий второй результат.

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