Российские лыжники проводят выдающийся сезон. После сверхудачной многодневки "Тур де Ски", по итогам которой наши выиграли золото и два серебра, россияне продолжают подниматься на пьедестал и на этапах Кубка мира.

В немецком Оберстдорфе, где прошли очередные старты, отечественные лыжники разжились двумя золотыми наградами. Александр Большунов выиграл скиатлон, а Наталья Непряева стала лучшей в классическом спринте.

Выиграв в классическом спринте на этапе в немецком Оберстдорфе, Наталья Непряева одержала всего вторую победу в карьере

Стратегически эти победы крайне важны. Как известно, через год именно здесь состоится чемпионат мира. И непосредственно перед нынешним этапом в Оберстдорфе были проложены новые спринтерские и дистанционные круги, на которых будут соревноваться участники первенства планеты. Судя по успехам россиян, новые маршруты им пришлись по душе. "Рад, что трассу сменили, она стала более тяжелой. Подъем, который был сделан, это реально тяжело", - сказал после финиша Александр Большунов, возглавляющий общий зачет Кубка мира.

А вот главный конкурент россиянина, норвежец Йоханнес Клебо, в той гонке сошел с трассы досрочно. И потом признался, что никогда прежде не чувствовал себя так плохо. Правда, потом скандинав выиграл свой коронный спринт и в генеральной классификации отставание от Большунова немного сократил. "Я еще не сдался", - заявил норвежский лыжник.

Если победы Александра Большунова постепенно становятся привычным делом, то успех Натальи Непряевой стоит особняком. До сих пор Наташа побеждала на таком высоком уровне лишь однажды в карьере: в 2018 году она выиграла гонку на 10 км в итальянском Тоблахе.

Надо иметь в виду, что сейчас, когда в женских лыжах тотально доминирует норвежка Тереза Йохауг, добывать "золото" особенно тяжело. Именно скандинавке Непряева уступила в общем зачете "Тур де Ски", а также в двух последних дистанционных гонках в Кубке мира, в которых Наталья взяла "серебро". Выбраться из-за спины Йохауг россиянке помогла ее разносторонность. Все-таки в спринте Тереза не так сильна.

Непряева могла побороться за спринтерскую победу еще по ходу "Тур де Ски", но обидно упала в финале. Зато в Оберстдорфе она продемонстрировала полную уверенность в своих силах, "съев" конкуренток на финише. Кстати, после победы Наталья, как и Большунов, отдельно высказалась по поводу новой трассы: "Круг сделан специально для меня. Не для чистых спринтеров, а для дистанционщиков". Результаты и слова Непряевой дают основания смотреть в будущее с оптимизмом.

Впрочем, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе уверена, что Непряева уже в этом сезоне способна навязать борьбу Йохауг в общем зачете. К слову, благодаря победе в спринте россиянка уже вышла на второе место в генеральной классификации. Правда, отставание от норвежки по-прежнему велико.

"Очень за нее рада. Показала себя во всей красе, не только внешней, но и внутренней, - подчеркнула Вяльбе в интервью ТАСС, которая еще летом предсказывала Непряевой борьбу за Кубок мира. - Спортсмен каждый раз выходит на старт для того, чтобы бороться за первое место. Безусловно, на данный момент Тереза Йохауг, наверно, сильнее. Но сезон еще не закончен, и Наталья будет бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Получится или нет - это уже другой вопрос".

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в шведском Фалуне 8-9 февраля.