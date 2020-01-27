Сенатор Сергей Кисляк: Мы вернулись в ПАСЕ, чтобы работать, а не воевать

Российские парламентарии настроены на конструктивную работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а не конфронтацию, которую вновь навязывают им некоторые страны, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. Он возглавляет сенаторскую часть российской делегации на январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Мы ведем на этой площадке практический диалог в конструктивном ключе, так как пришли сюда не воевать с нашими оппонентами, а работать. И уже работаем в комиссиях, рабочих группах, - приводит слова Кисляка пресс-служба Совета Федерации. - Российские сенаторы взяли на себя подготовку тематических докладов ассамблеи. Мне кажется, здравая часть членов ПАСЕ не только понимает это, но и ценит".

Что же касается попыток отдельных членов ПАСЕ оспорить полномочия российской делегации, наши парламентарии "были готовы к такому раскладу", заявил он. Кисляк напомнил, что позиция Москвы на этот счет остается неизменной. "Никакие ограничения для нашей делегации неприемлемы", - подчеркнул сенатор. - Посмотрим, что будет дальше. Мы рассчитываем, что возобладает разум. Качество ПАСЕ как организации, которая объединяет все европейские страны, во многом зависит от того, будет здесь Россия или нет".

Говоря о новом председателе ПАСЕ Хендрике Дамсе, Кисляк назвал его профессионалом и выразил надежду, что работа с ним будет конструктивной. "Мы за этим сюда и приехали. Одна из целей, которые Хендрик Дамс ставит перед собой, - больше практической отдачи от работы ассамблеи. Мне симпатична эта идея председателя - организовать работу ПАСЕ так, чтобы она была больше ориентирована на практические дела", - сказал он.

Кисляк также поддерживает предложение главы ПАСЕ усилить работу по борьбе с изменением климата в мире. "Эта проблема затрагивает всех, и мы готовы работать в этом направлении со всеми заинтересованными парламентариям", - заключил российский сенатор.