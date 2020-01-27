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27.01.2020 23:27
Рубрика: Общество

На вес золота

Школьные аттестаты будут выдавать по новым правилам?
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8070)
Для общественного обсуждения опубликован новый порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. Пока это только проект. Что в нем появилось интересного? Во-первых, за такие предметы, как ИЗО, "Музыка" и "Физкультура", школы смогут выставлять оценку "зачтено".

Во-вторых, важнейшее изменение касается аттестатов с отличием за 11-й класс. Раньше нужно было быть отличником по всем предметам, а также сдать ЕГЭ по профильной математике и русскому языку на 70 баллов или больше. Если выпускник выбирал на ЕГЭ не профильную, а базовую математику (оценивается по пятибалльной шкале) - то по ней нужна была "пятерка".

Для получения аттестата с отличием добавилось еще одно важное условие

Теперь ко всему вышеперечисленному добавилось еще одно требование - нужен удовлетворительный результат на всех предметах по выбору, которые ты решил сдавать. То есть необходимо набрать по ним минимальные положительные баллы, которые устанавливает Рособрнадзор. Например, по физике нужно 36 баллов. По обществознанию - 42. Общественное обсуждение продлится до 4 февраля.

Комментарии

Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ:

Введение зачетов по ИЗО, музыке и физкультуре обсуждалось давно. В Москве и ряде других регионов уже реализована возможность сетевой формы обучения, когда занятия в спортивной, музыкальной или художественной школе засчитываются как уроки в общеобразовательной организации. И это правильно, это снижает нагрузку на ребенка. Но программы все-таки сильно отличаются: "четверка" в музыкальной школе далеко не всегда равна "четверке" на обычных уроках. Поэтому перезачет таких результатов именно в форме "зачета", пожалуй, единственно верное решение.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Что касается аттестатов с отличием, то здесь требования ужесточились. Сегодня многие вузы дают за них дополнительные преимущества при поступлении. Та же Высшая школа экономики добавит целых три балла. И получается, что иногда даже один балл решает все: "проскочишь" ты на бюджет или нет. Поэтому так важно сделать правила максимально объективными для всех. Если выпускник претендует на аттестат с отличием, но при этом не может сдать выбранный предмет даже на условную "тройку", то о каком преимуществе при поступлении тут можно говорить?

Сергей Рукшин, народный учитель России, замдиректора Президентского физико-математического лицея N 239 г. Санкт-Петербурга:

В "зачетах" по музыке, ИЗО и физкультуре я вижу риск того, что ребята и родители начнут делить школьные предметы на "важные" и "неважные". Да, у кого-то есть музыкальный слух, у кого-то - нет. Но все-таки школа оценивает не столько индивидуальные способности, сколько то, как добросовестно дети осваивают образовательную программу. А что касается предложения учитывать результаты ЕГЭ по выбору при выдаче аттестатов с отличием, то здесь у меня тоже есть вопрос: почему претендент на отличный аттестат должен написать что-то всего лишь на "троечку"? Предложение, на мой взгляд, неоднозначное. Есть и другие настораживающие детали.

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