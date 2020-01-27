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27.01.2020 18:44
Рубрика: Происшествия

Кража под секретом

Закончено дело о хищении 300 миллионов у Минобороны
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
27 января Военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения объявило об окончании работы над "трудным" уголовным делом. Оно касается нескольких граждан, которые смогли украсть в секретных войсковых частях очень большие казенные деньги.

Фигурантами расследования оказались бывший начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер федерального казенного учреждения "Войсковая часть 14118" Олег Соболев, бывшие его заместители Лидия Чернопятова и Александр Кулёмин, бывший начальник отдела планирования научно-исследовательских работ войсковой части 44026 подполковник запаса Алексей Якимов.

По подложным финансовым документам фигуранты получали и обналичивали большие деньги

Они обвиняются в групповом особо крупном мошенничестве. Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, по их версии, в 2010 - 2014 годах эти граждане, "злоупотребляя доверием командования", систематически оформляли и отправляли в банки подложные финансовые документы. На основании этой липы Минобороны перечислило свыше 353 миллионов рублей. Деньги эти люди получили, обналичили и украли.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Во время следствия был наложен арест на деньги Якимова, два автомобиля, принадлежащие Кулёмину и его супруге. Поначалу главбух Соболев признал факт хищения денег и даже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Успел подробно рассказать, как крали миллионы. И добровольно внес в кассу воинской части в счет возмещения причиненного государству ущерба один миллион рублей.

Но следствие продолжало искать и находить краденые миллионы. И весьма успешно. В итоге арестовали квартиру в Тамбове, два машино-места в подземном паркинге элитного жилого комплекса в подмосковном Сергиев Посаде и коллекционный автомобиль BMW общей стоимостью свыше 40 миллионов рублей. Все это было куплено на украденные деньги и оформлено на родственников и знакомых Соболева. В итоге главбух передумал признавать вину.

Итог - соглашение было расторгнуто, а Соболев решил пойти на следствие в атаку. Стал давить на свидетелей - бывших подчиненных. Да так давил, что следствие вынуждено было одному из них дать государственную защиту.

Военные прокуроры обвинение утвердили и дело отправили в 235-й гарнизонный военный суд Москвы.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Минобороны

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