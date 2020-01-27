СМИ: При обстреле в Багдаде ракета упала на территории посольства США

В воскресенье при обстреле "зеленой зоны" Багдада, хорошо укрепленного района в центре города, где находятся государственные учреждения и иностранные диппредставительства, одна из ракет попала в здание на территории посольства США.

О пострадавших информации нет. Всего по "зеленой зоне" было выпущено не менее пяти ракет, сообщает портал Mawazin News, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал произошедшее безответственным актом, совершенным отдельными индивидами, пишет ТАСС. "Нападение на американское посольство может привести к серьезным последствиям", - подчеркнул Абдель Махди. Он уже приказал принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде, а также найти причастных к атаке и отдать их под суд.