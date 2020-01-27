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27.01.2020 17:24
Рубрика: В мире

СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет

Текст: Юрий Когалов

Разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США. Как передает телеканал Tolo News, судя по внешнему виду, это Bombardier Global Express, такую модель используют американские военные. К тому же на обгоревших обломках видны отметки, похожие на эмблему ВВС США.

На данный момент точная принадлежность потерпевшего катастрофу самолета не установлена. Американские военные проверяют поступающие данные.

Фото: twitter.com/eldahshan
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Управление гражданской авиации Афганистана со своей стороны сообщило, что все пассажирские рейсы были осуществлены по расписанию, все лайнеры прибыли в места назначения.

Как отмечает агентство Tasnim, самолет мог быть сбит боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Рухнул он в контролируемой талибами зоне. В свою очередь представители "Талибана" уже заявили, что именно они сбили военный борт США, сообщает телеканал Ariana News.

Минобороны Афганистана направило группу спецназа в район Дех Як, где произошло крушение.

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили, что в провинции Газни на востоке Афганистана потерпел крушении самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Перевозчик опроверг эту информацию.

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