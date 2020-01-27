СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет

UPDATE: Afghanistan crash.



First few video frames of the crash scene confirm the aircraft to be Bombardier E-11A '11-9358' (military Global Express), 1 of 4 operated by the USAF Battlefield Airborne Communications Node. Number of personnel on board & casualties still not known. pic.twitter.com/vIHtHPzqip — Airport Webcams (@AirportWebcams) January 27, 2020

Разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США. Как передает телеканал Tolo News, судя по внешнему виду, это Bombardier Global Express, такую модель используют американские военные. К тому же на обгоревших обломках видны отметки, похожие на эмблему ВВС США.

На данный момент точная принадлежность потерпевшего катастрофу самолета не установлена. Американские военные проверяют поступающие данные.

Управление гражданской авиации Афганистана со своей стороны сообщило, что все пассажирские рейсы были осуществлены по расписанию, все лайнеры прибыли в места назначения.

Как отмечает агентство Tasnim, самолет мог быть сбит боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Рухнул он в контролируемой талибами зоне. В свою очередь представители "Талибана" уже заявили, что именно они сбили военный борт США, сообщает телеканал Ariana News.

Минобороны Афганистана направило группу спецназа в район Дех Як, где произошло крушение.

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили, что в провинции Газни на востоке Афганистана потерпел крушении самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Перевозчик опроверг эту информацию.