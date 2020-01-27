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27.01.2020 00:11
Рубрика: Спорт

СМИ: Вертолет Брайанта перед падением начал вращаться и заглох

Текст: Максим Макарычев

Легенда НБА и один из самых известных баскетболистов в истории Коби Брайант погиб в воскресенье в авиакатастрофе в Калифорнии. Перед падением вертолет Sikorsky S-76 заглох в воздухе, сообщает TMZ.

Фото: P Photo/Ringo H.W. Chiu
Власти Калабасаса подтвердили гибель Коби Брайанта

Катастрофа, по предварительным данным, произошла возле дома, где проживает Кортни Кардашьян, сестра Ким Кардашьян. В тот момент в районе катастрофы был сильный туман.

Согласно сообщениям, Брайант путешествовал на частном вертолете, когда он загорелся над городом Калабасас. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес заявил, что в результате крушения вертолета в Калабасасе погибли пять человек, никто из находившихся на борту судна не выжил. Причина аварии выясняется.

Свидетели сообщили, что слышали, как вертолет вертелся до того, как он заглох. Он упал на землю на склоне холма и загорелся. Было неясно, откуда вылетел вертолет и куда он направлялся. Калабасас находится примерно в 50 километрах к западу от Лос-Анджелеса. Чуть позже TMZ сообщил о том, что Брайант со своими спутниками направлялся в "Академию Мамба" на баскетбольную тренировку.

В департаменте шерифа заявили, что получили сообщения о катастрофе около 10.00 по местному времени (21.00 мск). Имена погибших пока не обнародованы. Пока неясно, находились ли члены семьи в вертолете. У Брайанта была жена Ванессса и четыре дочери - Джанна, Наталья, Бьянка и новорожденная Капри.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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По неподтвержденным данным, на борту вертолета находилась 13-летняя Джанна, она ​​же ДжиГи. Девочка играла в баскетбол и считалась восходящей звездой.

Брайант использовал вертолет Sikorsky S-76 для путешествий в течение многих лет. На нем он часто летал из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, в "Стейплс-центр" на игры "Лейкерс".

Пятикратный чемпион НБА Брайант всю свою 20-летнюю карьеру играл за "Лос-Анджелес Лейкерс". Он покинул большой спорт в апреле 2016 года. Только в субботу, за день до гибели, Брайант поздравил нынешнюю суперзвезду НБА Леброна Джеймса, который обошел его по очкам в лиге и поднялся на третье место в истории, которое и занимал Брайант.

Брайнт также получил премию "Оскар" за лучший короткометражный анимационный фильм в 2018 году - им стал "Уважаемый баскетбол", пятиминутная лента, основанная на любовном письме к спорту, которое он написал в 2015 году.

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