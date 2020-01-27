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27.01.2020 17:46
Рубрика: Власть

Защитник кухни

Список профессий для прохождения альтернативной службы будет сокращен
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
В этом году список профессий для альтернативной гражданской службы (АГС) сократится больше чем на 10%. Если в прошлом году ее пройти можно было по одной из 140 профессий и должностей, то в этом году выбирать придется уже из 122. Об этом написано в проекте приказа Минтруда России, который проходит сейчас общественное обсуждение.
Если молодой человек не пойдет в армию, он может поработать санитаром. Фото: AP Если молодой человек не пойдет в армию, он может поработать санитаром. Фото: AP
Если молодой человек не пойдет в армию, он может поработать санитаром. Фото: AP

Согласно документу в этом году пройти альтернативную гражданскую службу можно будет в одной из 622 организаций (в прошлом году их было 638). Совокупно они готовы принять 3416 человек (в 2019 году - 3215). Впрочем, мест должно хватить всем - число молодых людей, убеждения которых не позволяют им защищать Родину с оружием в руках, хоть и увеличивается, но очень медленно. Их по сути в три раза меньше, чем требуется. Так, на 1 августа 2018 года их было 1125, а на эту же дату 2019-го - 1176.

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Как отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, "альтернативка" не пользуется большой популярностью по нескольким причинам. Во-первых, такая служба почти вдвое дольше обычной службы в армии. Если солдат отдает долг Родине в течение года, то "альтернативщик" - 21 месяц. Во-вторых, трудно предугадать, куда тебя пошлют - чаще всего альтернативщики заполняют невостребованные низкооплачиваемые вакансии уборщиков, санитаров, в том числе - в глубинке. И такой расклад нравится не всем.

Список на 2020 год включает широкий спектр рабочих профессий и должностей: например, водитель, маляр, оленевод, врач, преподаватель, социальный работник, слесарь, повар, тракторист, почтальон, лаборант. По сравнению с прошлогодним в нем появились такие профессии, как зверовод, курьер, матрос, оператор котельной, установщик декораций, врач-статистик, гидрогеолог, медицинский регистратор. В основном вакансии сконцентрированы в госучреждениях социального обслуживания, здравоохранения, образования, связи, культуры и искусства, находящихся в ведении федеральных и региональных органов власти.

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